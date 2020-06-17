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توك شو

وثائق مسربة .. خطة تركية منذ 2014 لغزو اليونان .. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:17 م
مسؤولون تركييون
مسؤولون تركييون
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا يكشف عن وثائق مسربة منذ عام 2014 ، تفيد بوجود خطة تركية لغزو اليونان، وتلك الوثائق يعود تاريخ تسريبها أثناء المحاكمات التي أعقبت الإنقلاب الفاشل التركي.

وأفاد التقرير أن تلك الوثائق سرية نشرها موقع أجنبي، ونشرت تلك الوثائق في شهر يونيو عام 2013 باسم أحد الجنرالات التركيين.

وأشار التقرير إلى أن المدعي العام التركي، والموالى لأردوغان والذي نسى إخفاءها قبل تقديمها للمحكمة، وتم تداولها فيما بين أعضاء هيئة الأركان العامة.

وأوضح التقرير أن مصدر التسريب مقر هيئة الأركان العامة، خلال أحد التحقيقات التي أعقبت محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

ولفت التقرير إلى أن تلك الوثائق تم تداولها من قبل جنرالات الأركان العامة، حيث يستخدمون بريدا خاليا سريا للتأمين ، وأشار إلى أن الموقع الخاص بهم أنه لايتم تداول أية معلومات سوى عبر شبكات اتصال سرية خاصة بهم.
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