أزمة في إنبي قبل انطلاق الدوري بسبب تخفيض عقود اللاعبين

أكد مصدر مطلع داخل نادي إنبي ، أن هناك غضبا عارما من قبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما تم إصدار قرار بالخصم من عقودهم في الموسم الجاري.





وقال المصدر إن، لاعبي إنبي حصلوا على 50% من قيمة عقودهم قبل توقف النشاط، ولكنهم تفاجئوا خلال الأيام الماضية خلال ذهابهم الى النادي لصرف الـ25 % (القسط الثالث) ان النادي سيقوم بدفع 10% فقط بمعنى أن اللاعب سيحصل على 60% فقط من قيمة عقده وسيتم خصم 40% حال عدم استكمال الدوري".





وأوضح: "الـ10% الذي سيصرفهم النادي هيسددها علي طريقتين، الأولى أن اللاعبين الراحلين نهاية الموسم ستحصل على الـ10% كاملة.. بينما اللاعبون المستمرون داخل الفريق ستحصل على 5% فقط الموسم الجاري بينما سيتم خصم 5% من الموسم المقبل".









وتابع: "بعض اللاعبين وافقوا على القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأندية وتوقف النشاط".



