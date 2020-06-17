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رياضة

أزمة في إنبي قبل انطلاق الدوري بسبب تخفيض عقود اللاعبين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:25 م
انبي
انبي
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عمرو ابوبكر
أكد مصدر مطلع داخل نادي إنبي، أن هناك غضبا عارما من قبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما تم إصدار قرار بالخصم من عقودهم في الموسم الجاري. 

وقال المصدر إن، لاعبي إنبي حصلوا على 50% من قيمة عقودهم قبل توقف النشاط، ولكنهم تفاجئوا خلال الأيام الماضية خلال ذهابهم الى النادي لصرف الـ25 % (القسط الثالث) ان النادي سيقوم بدفع 10% فقط بمعنى أن اللاعب سيحصل على 60% فقط من قيمة عقده وسيتم خصم 40% حال عدم استكمال الدوري".

وأوضح: "الـ10% الذي سيصرفهم النادي هيسددها علي طريقتين، الأولى أن اللاعبين الراحلين نهاية الموسم ستحصل على الـ10% كاملة.. بينما اللاعبون المستمرون داخل الفريق ستحصل على 5% فقط الموسم الجاري بينما سيتم خصم 5% من الموسم المقبل".


وتابع: "بعض اللاعبين وافقوا على القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأندية وتوقف النشاط".

وأضاف: "تفاجئ بعض اللاعبين خلال صرف المستحقات بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب وهو ما أثار غضبهم وقاموا بتمزيق الإقرار الذي وقعوا عليه".
أزمة في إنبي قبل انطلاق الدوري بسبب تخفيض عقود اللاعبين
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