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رياضة

مهاجم بترول أسيوط يضع خطة للتدريب استعدادا لعودة النشاط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:23 م
أحمد ترك مهاجم فريق
أحمد ترك مهاجم فريق بترول أسيوط
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كتب: رباب الهوارى
في ظل اقتراب عودة النشاط الرياضي،  بعد توقف دام نحو أربعة أشهر، بدأ أحمد ترك مهاجم فريق بترول أسيوط ، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، في وضع خطة التدريب تمهيدا لعودة التدريبات الجماعية في 20 يونيه.

ونشر مهاجم بترول أسيوط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك "، فيديو له وهو يخوض تدريبات قوية، للاستعداد الجيد والحفاظ على لياقته البدنية والذهنية، في ظل الراحة السلبية التي حصل عليها جميع اللاعبين.

وينفذ "ترك " برنامجا بدنيا خاصا في المنزل، للحفاظ على لياقته  البدنية ولتجنب زيادة الوزن ، وذلك في ظل تماشي الأندية مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

يعد أحمد ترك مهاجم فريق بترول أسيوط ،أحد أفضل مهاجمي دوري الدرجة الثانية وسجل الموسم الماضي عشرين هدفًا لذلك فقد جذب العديد من الأندية بالدورى الممتاز  للحصول على توقيع اللاعب ،مثل نادي الأسماعيلي ونادي إنبي الذين أرسلوا خطابات رسمية لنادي بترول أسيوط ،ولكن رفض الفريق البترولي العروض وتمسكوا باللاعب .
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