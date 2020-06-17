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الاشتباه أو الإصابة بكورونا أبرزها.. شروط استخدام معقمات الجو.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:24 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار

كشف الدكتور كيفين حافظ، استشاري طب العائلة، قواعد استخدام المعقمات في الجو، مؤكدا أن هناك عدة شروط أساسية لهذا الأمر.



ونصح حافظ، خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، بعدم استخدام ورش المنطقة أو المكان إلا في حالة وجود مصاب بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، أو حالة اشتباه بفيروس كورونا، وعدم المبالغة فى عملية الرش بالبخاخات لخطورتها على صحة الإنسان.



وأضاف استشاري طب العائلة، أن الازدحام فى المكاتب والمنازل ووسائل المواصلات وعدم تنقية الهواء والتهوية الجيدة يساعد على زيادة انتشار الأمراض الجرثومية والفيروسية، مؤكدًا أن فيروس كورونا يبقى على الأسطح.


وحذر من إمكانية إصابة الأشخاص بتهيج الجلد والحساسية نتيجة زيادة المعقمات التي تحتوي على الكحول والمواد المطهرة، كما أنها قد تصيب الإنسان بالغثيان أو الإسهال أو مشاكل فى العين.


وتابع استشاري طب العائلة، أن تلك المعقمات التى يتم رشها يمكن أن تصيب الشخص ببعض الأعراض الصحية كالصداع أو التهاب الأغشية المخاطية أو الغثيان.



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