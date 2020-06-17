الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

رفضت 5 أندية بالدورى الممتاز استكمال البطولة فيما تمسك نادي المقاولون العرب باستكمال المسابقة المحلية.









وتزعم نادى الزمالك جبهة الأندية الرافضة في اجتماع اليوم الأربعاء مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وهي طنطا و الانتاج و نادى مصر و اسوان.









واستندت الأندية الرافضة استكمال الدورى الممتاز الى ان التكاليف المالية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى الملاعب ستكون مرهقة للاندية الى جانب ضيق الوقت وخشية تعرض اى لاعب للإصابة بالفيروس.









وانتهت الاجتماعات امس الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.









يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.