AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:43 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
يسري غازي
رفضت 5 أندية بالدورى الممتاز استكمال البطولة فيما تمسك نادي المقاولون العرب باستكمال المسابقة المحلية.


وتزعم نادى الزمالك جبهة الأندية الرافضة في اجتماع اليوم الأربعاء مع اللجنة  الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وهي  طنطا و الانتاج و نادى مصر و اسوان.


واستندت الأندية الرافضة استكمال الدورى الممتاز الى ان التكاليف المالية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى الملاعب ستكون مرهقة للاندية الى جانب ضيق الوقت وخشية  تعرض اى لاعب للإصابة بالفيروس.


وانتهت الاجتماعات امس الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.


يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبوا بالفيديو كونفرانس.. مسئولو الأندية يتحفظون على الاجتماع بمقر اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي

بعد الدفعة الأولى.. الأندية تترقب منحة سبتمبر من الفيفا لمواجهة كورونا

الأهلي على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع بـ 6 أندية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي ومصير الدورى

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

اعترض على موعد عودة الدورى.. محمد مصيلحي: أرفض الحديث عن منصب نائب الجبلاية

الزمالك على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع ب ٦ أندية فى الممتاز و١٢ بالقسم الثاني لحسم مصير الدورى

ترشيحاتنا

زوجة قصي خولي ترد على الفيديوهات الفاضحة.. تفاصيل

نتيجة التظلمات وأبحاث الراسبين.. التعليم تصدر تنبيهات هامة لطلاب الأول والثاني الثانوي

خروج 15 متعافي كورونا من مستشفى دمنهور التعليمي

الداخلية: تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطنى 4 دول بالخليج

الاشتباه أو الإصابة بكورونا أبرزها.. شروط استخدام معقمات الجو.. فيديو

ابن عاق.. شخص يتعدى بالضرب المبرح على والدته بدمياط

AdvertisementS

فضيحة أخلاقية جديدة لـ عمرو وردة مع صحفية مشهورة ..صور

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

أخبار الرياضة | فايلر يعود للأهلي .. الزمالك يقبل استقالة مدربه .. مرتضى منصور يغيب عن اجتماع الأندية

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

رسميًا.. إلغاء الدوري الإماراتي لكرة القدم بسبب كورونا

كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى

أوتوبونج لـ صدى البلد: أُميل للاتحاد بسبب جمهوره.. وأتمنى العمل بمنظومة الزمالك يومًا ما

أبو طالب العيسوي في حوار لـ صدى البلد: المنطق يقول إن الأهلي يجب أن يسير على خطي حرس الحدود عام 2012... وهذا ما يحتاجه الإسماعيلي لتحقيق البطولات

استياء بالأهلي بسبب الزج باسم النادي في الاعتراض على قرار عودة الدوري

لاعب الزمالك يستعد للسفر إلى ألمانيا على أول طائرة مغادرة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

بملابس عصرية .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لمدة شهرين.. عطلة رومانسية إجبارية لزوجين بسبب أزمة كورونا.. اعرف الحكاية