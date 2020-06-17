AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضرورة تخطي عقبات هذا الموسم الاستثنائي.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع ظهر اليوم، الأربعاء، بمدربي النشاط الرياضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وشهدت الفترة السابقة ترتيبًا من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًّا، وكذلك الفرق الرياضية، من خلال دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها من خلال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي.


وقال محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربي النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة مع مؤسسات الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات.


وأشار رئيس النادي خلال اجتماعه مع مدربي النشاط الرياضي إلى أن كل مدرب لديه وجهة نظر أو تصور للمرحلة المقبلة، عليه أن يتقدم لمناقشتها مع مدير النشاط الرياضي، لتوفير كل سبل النجاح للمرحلة القادمة، مؤكدًا ضرورة أن يقوم كل مدرب باحتواء أبنائه اللاعبين واللاعبات في مختلف الأعمار، لمساعدتهم نفسيًّا وفنيًّا وبدنيًّا على العودة بقوة إلى مستواهم، وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء والمساهمة في حل أي مشكلة أو عقبة تواجههم، وعلينا التكاتف جميعًا للمساهمة مع الدولة في عودة الحياة إلى بلدنا.


وأكد الخطيب أن النادي سيقوم بتوفير كل الإمكانات الطبية من واقع مسئوليته الكبيرة لتقديم الصورة التي تليق ببلدنا رياضيًّا وصحيًّا، مشددًا على ضرورة العمل على تخطي كل العقبات في هذا الموسم الاستثنائي.
ضرورة تخطي عقبات هذا الموسم الاستثنائي.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي
ضرورة تخطي عقبات هذا الموسم الاستثنائي.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي
ضرورة تخطي عقبات هذا الموسم الاستثنائي.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد عبد الحفيظ : مجلس الأهلي طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين ..فيديو

مجلس الأهلي يطالب الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بتقارير تقييم الأداء السنوية

لجنة التخطيط للكرة بـ الأهلي تحسم تقرير فايلر الأحد المقبل

كل الدعم والمساندة له.. مجلس الأهلي يطئمن على رئيس جهاز ألعاب الماء المصاب بكورونا

طوارئ في الأهلي لتأمين قطاعات النادي طبيًا قبل عودة النشاط الرياضي

رؤوف عبدالقادر يبدأ تجهيز خطة عودة فرق النشاط الرياضي بالأهلي للتدريبات

ترشيحاتنا

الاتحاد العام للعمال: شكوى دولية ضد ممارسات أردوغان الإرهابية تجاه العمالة المصرية بليبيا

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد

الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين.. البرلمان يوافق على قانون السايس

أبو طالب العيسوي في حوار لـ صدى البلد: المنطق يقول إن الأهلي يجب أن يسير على خطي حرس الحدود عام 2012... وهذا ما يحتاجه الإسماعيلي لتحقيق البطولات

هل قراءة القرآن من الموبايل يشترط فيها الوضوء أو الطهارة؟.. أمين الفتوى يجيب

مليار جرعة في الطريق.. لقاح بريطانيا يحمي من كورونا لمدة عام

AdvertisementS

فضيحة أخلاقية جديدة لـ عمرو وردة مع صحفية مشهورة ..صور

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

أخبار الرياضة | فايلر يعود للأهلي .. الزمالك يقبل استقالة مدربه .. مرتضى منصور يغيب عن اجتماع الأندية

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

رسميًا.. إلغاء الدوري الإماراتي لكرة القدم بسبب كورونا

كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى

أوتوبونج لـ صدى البلد: أُميل للاتحاد بسبب جمهوره.. وأتمنى العمل بمنظومة الزمالك يومًا ما

أبو طالب العيسوي في حوار لـ صدى البلد: المنطق يقول إن الأهلي يجب أن يسير على خطي حرس الحدود عام 2012... وهذا ما يحتاجه الإسماعيلي لتحقيق البطولات

استياء بالأهلي بسبب الزج باسم النادي في الاعتراض على قرار عودة الدوري

لاعب الزمالك يستعد للسفر إلى ألمانيا على أول طائرة مغادرة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

بملابس عصرية .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لمدة شهرين.. عطلة رومانسية إجبارية لزوجين بسبب أزمة كورونا.. اعرف الحكاية