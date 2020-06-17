ضرورة تخطي عقبات هذا الموسم الاستثنائي.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع مدربي النشاط الرياضي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع ظهر اليوم، الأربعاء، بمدربي النشاط الرياضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وشهدت الفترة السابقة ترتيبًا من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًّا، وكذلك الفرق الرياضية، من خلال دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها من خلال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي.









وقال محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربي النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة مع مؤسسات الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات.









وأشار رئيس النادي خلال اجتماعه مع مدربي النشاط الرياضي إلى أن كل مدرب لديه وجهة نظر أو تصور للمرحلة المقبلة، عليه أن يتقدم لمناقشتها مع مدير النشاط الرياضي، لتوفير كل سبل النجاح للمرحلة القادمة، مؤكدًا ضرورة أن يقوم كل مدرب باحتواء أبنائه اللاعبين واللاعبات في مختلف الأعمار، لمساعدتهم نفسيًّا وفنيًّا وبدنيًّا على العودة بقوة إلى مستواهم، وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء والمساهمة في حل أي مشكلة أو عقبة تواجههم، وعلينا التكاتف جميعًا للمساهمة مع الدولة في عودة الحياة إلى بلدنا.







