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حوادث

الداخلية تؤمِّن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في المحافظات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:08 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
 

وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن السويس تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة، وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة بدائرة قسم شرطة بنها ،  وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
     
وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن بنى سويف تمأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن بورسعيد تم ين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون .

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