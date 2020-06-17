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ديني

الأزهر يستنكر الافتراءات المطالبة بوقف ميزانيته من الدولة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:33 م
الأزهر يستنكر الافتراءات
الأزهر يستنكر الافتراءات المطالبة بوقف ميزانيته من الدولة
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محمد شحتة
شيع أهالي قرية الحمراوي بمحافظة كفر الشيخ، الصيدلي منتصر علام، الذي وافته المنية اليوم، بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الصيدلي منتصر علام، قد ظهرت عليه أعراض كورونا منذ أسبوع، وخضع لإجراء تحاليل PCR ، وتبين إيجابية إصابته، وجرى نقله لمستشفى العزل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة به.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أوساط الأطباء والصيادلة، حزنًا على الصيدلى منتصر علام، الذي يُعد أول حالة وفاة بين صفوف الصيادلة جراء هذا الفيروس اللعين.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، قد سجلت 3 حالات وفيات بفيروس كورونا المستجد، من بينهم البرلماني السابق الدكتور محمد يحيى عقل، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
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