الأزهر يستنكر الافتراءات المطالبة بوقف ميزانيته من الدولة

شيع أهالي قرية الحمراوي بمحافظة كفر الشيخ، الصيدلي منتصر علام، الذي وافته المنية اليوم، ب





وكان الصيدلي منتصر علام، قد ظهرت عليه أعراض كورونا منذ أسبوع، وخضع لإجراء تحاليل PCR ، وتبين إيجابية إصابته، وجرى نقله لمستشفى العزل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة به.





وسادت حالة من الحزن الشديد بين أوساط الأطباء والصيادلة، حزنًا على الصيدلى منتصر علام، الذي يُعد أول حالة وفاة بين صفوف الصيادلة جراء هذا الفيروس اللعين.



