استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

وجاء سعر الدولار كأكبر قيمة له مقابل

في تلك البنوك منها " بلوم، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني".