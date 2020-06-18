AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس، لليوم الرابع علي التوالي، ليسجل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

سجّل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك الأخري نحو 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع كأعلى سعر.

وجاء سعر الدولار كأكبر قيمة له مقابل الجنيه في تلك البنوك منها " بلوم، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار بالبنوك يستمر 5 أسابيع على التوالي

استقرار سعر الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم

استقرار أسعار الدولار في البنوك بمستهل التعاملات

استقرار الدولار بالبنوك في تعاملات اليوم

استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

منشور جديد.. أحلام تؤكد عداوتها لـ أصالة

7 خطوات للتوسل لله.. عمرو خالد يوضحها

نقيب الإعلاميين: أرفض تدخل وزير الإعلام في شئون النقابة.. وأسامة هيكل يرد: لم أعرف أنه يقود نقابة سرية

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد قليل.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة من "على مسئوليتي" في منتصف الليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس المتوقع.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول هذه الفيتامينات

حط الفلوس يخرج الأكل.. مطعم يعمل ذاتيا للحد من تفشي كورونا

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك