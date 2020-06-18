استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس، لليوم الرابع علي التوالي، ليسجل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
سجّل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك الأخري نحو 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع كأعلى سعر.
وجاء سعر الدولار كأكبر قيمة له مقابل الجنيه في تلك البنوك منها " بلوم، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني".