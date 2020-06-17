إبراهيم أبو ذكري يطلق مونديال العرب للفنون والإعلام في سبتمبر المقبل

أصدر الدكتور ابراهيم ابو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، قرارا بتشكيل هيئة عليا مصغرة للدورة الثامنة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام والتي تقام تحت مسمى جديد وهو «مونديال العرب للفنون والاعلام» دورة خاصة 2020.





وضم تشكيل الهيئة في عضويتها كل من: الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، والدكتور زياد خضر نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، والدكتور مصطفي سلامة أمين عام الاتحاد ، ومحمد العضايلة النائب الأول للأمين العام للاتحاد.





وقال الدكتور ابراهيم أبو ذكري إن اتحاد المنتجين العرب يطلق مبادرة جديدة من نوعها بعد الاتفاق عليها من جانب كوادر ورؤساء الاتحادات الإقليمية بإطلاق دورة خاصة من المونديال تحت مسمي جديد يحمل المعاني التي نريد أن نقدمها للجماهير العربية وهو "مونديال العرب للفنون والاعلام".





وأوضح أن ذلك يأتي تكريما وتقديرًا من الاتحاد العام للعالم العربي بكل مكوناته الإقليمية للفن والإعلام على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث جاء اختيارنا لهذا الاسم لتكون هذه الدورة عربية ولكل العرب.





من جانبه قال عاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد، إن الاتحاد عقد على مدار الاسبوع الماضي اجتماعات مكثفة عبر الفيديو كونفرانس وتطبيق زووم، وتم الاتفاق على اقامة 9 فعاليات ومهرجانات خلال هذه الدورة الخاصة من المونديال سيشارك بها معظم نجوم الوطن العربي في مجال الغناء والتمثيل، والإعلام .





وذكر المنياوي ان الاتحاد برئاسة الدكتور ابراهيم ابو ذكري كرم العديد من النجوم العرب خلال الدورات السابقة من المونديال فيما يخص مهرجان الاغنية العربية المصورة من بينهم: هاني شاكر وسميرة سعيد ولطيفة وعبادي الجوهر وهيفاء وهبي وباسكال مشعلاني وشمس وحكيم وحمادة هلال وميشال فاضل وغيرهم ممن صنعوا لنا فنا نفتخر ونعز به.





وأعلن المنياوي عن انطلاق الدورة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل وخلال الأسبوع المقبل سيبدأ هو وفريق عمل المونديال بتجهيز المشاركات في مسابقات الأغاني والكليبات من كل الدول العربية بالتعاون مع لجنة تحكيم المونديال وتحت اشراف الهيئة العليا للمونديال، موضحا أنه تم الاتفاق مبدئيا على تكريم بعض النجوم خلال هذه الدورة سيتم الاعلان عنهم في حينها.





وفي سياق متصل تم الإعلان عن الهيئة العليا لـ«مهرجان العرب لعلوم الاعلام» احد فروع المونديال هذا العام باسمه الجديد في دورته الثانية برئاسة الدكتور سامي الشريف وزير الاعلام الاسبق وتم اختيار الدكتور عزت حجاب عميد كلية الإعلام بجامعة الشرق الاوسط بالمملكة الاردنية الهاشمية نائبا لرئيس المهرجان، وكذلك عودة بث قناة «مونديال تي في» بعد توقفها لمدة سنتين منذ آخر دورة لتغطية أحداث المونديال بكل فعالياته قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه الدورة.





وتساءل الكثيرون عن مكان انعقاد هذه الدورة وبالفعل دار هذا الحديث بين أعضاء اللجنة العليا وكان هناك اكثر من اقتراح ووقع الاختيار على احدهم وسيتم الاعلان عن اسم المدينة الشهر القادم بإذن الله.