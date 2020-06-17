أسرار النجوم.. إنجي علي تستضيف المنتج جمال العدل غدًا

تستضيف الإعلامية إنجى علي، المنتج جمال العدل فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء. الإعلاميةمحطة





ويتحدث المنتج الكبير جمال العدل، عن مشواره نجاحه كمنتج، وعن نجاح شركة العدل جروب.





اقرأ أيضًا:





الجدير بالذكر ان المنتج جمال العدل أحد أعمدة عائلة العدل الفنية والتى تضم على رأسها الفنان الراحل سامى العدل والمؤلف والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل والمخرج الشاب المتميز محمد جمال العدل والملحن الشاب والمتميز أحمد العدل.



