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منوعات

حادثة غريبة.. طائرة تصطدم بأخرى وترفعها عن الأرض

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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نهى حمدي
اصطدمت طائرتان للركاب في مطار أبردين في واقعة غريبة؛ حيث رفعت إحداهما الأخرى عن الأرض، ولكن الواقعة مرت بسلام دون إصابة أي من الركاب أو طاقم الطائرة.

كانت الطائرة الإقليمية "لوجانير امبراير 145 " متوقفة بالساحة عندما اصطدمت مع طائرة  Flybe Bombardier Q40 ، عندما دخلت مقدمة طائرة Flybe أسفل محرك طائرة لوجانير ورفعتها في الهواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرورو" البريطانية.


لم يكن هناك ركاب أو طاقم على متن طائرة "لوجانير"، ولكن كان على متن طائرة "فلايبي" ركاب اهتزوا فقط من آثر الحادث دون وقوع إصابات بينهم.

وبدأ تحقيق فى فرع التحقيقات فى الحوادث الجوية بعد الحادث، فيما قال متحدث باسم "لوجانير": "تعرضت طائرة من طراز لوجانير إمبراير 145 الإقليمية ، كانت متوقفة دون ركاب أو أفراد طاقم على متنها ، لطائرة فلايبي ، والتي نفهم أنها كانت تستعد للمغادرة بعد تخزينها في مطار أبردين".

وأضاف :"الشيء الأكثر أهمية هو أنه لم يصب أحد في الحادث ، من الطاقم الذي يعمل على طائرة Flybe  فهم في صحة جيدة ، ولكن تعرضوا لاهتزاز من آثر الاصطدام". 

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