تضامن ضد العنصرية.. فنان فلسطيني يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها رسم الفنان الفلسطيني أيمن الحصري في غزة جدارية لجورج فلويد، أحد الأمريكيين السود، الذي أثار مقتله موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.
وذلك بعد أن ضغط الشرطي على رقبته حتى الموت نهاية الشهر الماضي، خلال حادثة شهدتها مدينة مينيابوليس وخضّت العالم.
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ويقول أيمن الحصري إنه رسم فلويد حتى يعبر عن تضامنه مع الأمريكيين، ومكافحتهم العنصرية، ويضيف أن الصورة لم تكن لتعبر عن قوة مضمونها، دون التقاء يد بيضاء وأخرى سوداء حتى تشكلان قلبا يعبر عن التضامن، وعن كوننا جميعا بشر سواسية.
أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لديه الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون لإصلاح الشرطة، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.
وقال مكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لشبكة "سي إن إن"، إن هناك 223 مشاركًا في رعاية مشروع قانون إصلاح الشرطة، وهم جميعًا ديمقراطيون.