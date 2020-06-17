تضامن ضد العنصرية.. فنان فلسطيني يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد..فيديو

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ويقول أيمن الحصري إنه رسم فلويد حتى يعبر عن تضامنه مع الأمريكيين، ومكافحتهم العنصرية، ويضيف أن الصورة لم تكن لتعبر عن قوة مضمونها، دون التقاء يد بيضاء وأخرى سوداء حتى تشكلان قلبا يعبر عن التضامن، وعن كوننا جميعا بشر سواسية.

أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لديه الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون لإصلاح الشرطة، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.





وقال مكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لشبكة "سي إن إن"، إن هناك 223 مشاركًا في رعاية مشروع قانون إصلاح الشرطة، وهم جميعًا ديمقراطيون.







