جامعة حلوان.. تعقيم وتطهير لجان امتحانات الفرق النهائية باستمرار.. واستخدام كواشف حرارية للحفاظ على سلامة الطلاب.. وتقليل عدد الطلاب باللجان إلى الثلث





و أوضح رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم بشأن هذا الامر أنَّ الجامعة تبذل قصارى جهدها لتعقيم منشآتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها، وخاصة في فترة امتحانات الفرق النهائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنَّ عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق .





وأشار الى تركيب الجامعة بوابات تعقيم على جميع المنافذ و البوابات لتعقيم الطلاب و العاملين قبل دخول الجامعة .









كما نوه الى أنَّ الإدارة العامة للشئون الطبية ستقوم بتعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات, وفي الفواصل بين اللجان في آن واحد كما يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير؛ وذلك تحت إشراف طبيب من الإدارة الطبية.





وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.













ومن الإجراءات المقرر اتباعها في جامعة حلوان قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان, وتتبع درجة حرارته, ومِنْ ثَمَّ مَنْ يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان, ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه, ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنًا طبيًا مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وتوفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة, فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.









و أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريح خاص لموقع صدى البلد بخصوص مشكلة قلق الطلاب المغتربين بسبب تحول المدينة الجامعية بالجامعة لمستشفى لعزل مصابى كورونا ، و عدم وجود اماكن لهم ، أنه سيتم إخلاء المدن الجامعية من مصابي كورونا قبل موعد الامتحانات بٱسبوعين، استعدادا لاستقبال الطلاب .



