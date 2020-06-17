جامعة حلوان.. تعقيم وتطهير لجان امتحانات الفرق النهائية باستمرار.. واستخدام كواشف حرارية للحفاظ على سلامة الطلاب.. وتقليل عدد الطلاب باللجان إلى الثلث

جامعة حلوان عن امتحانات الفرق النهائية:
تعقيم و تطهير يومى للجان الامتحانات
اخلاء المدينة الجامعية من مصابى كورونا قبل اسبوعين من الامتحانات
استخدام كواشف حرارية و بوابات تعقيم للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين
ارتداء الكمامة اجباريا داخل الجامعة و تقليل عدد الطلاب باللجان إلى الثلث
أعلنت جامعة حلوان عن خطتها للاستعداد الامتحانات الفرق النهائية ، عن طريق توضيح الية التعقيم والتطهير المقرر تطبيقها خلال فترة الامتحانات وكيفية الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلكبرعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة, وريادة الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان.
و أوضح رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم بشأن هذا الامر أنَّ الجامعة تبذل قصارى جهدها لتعقيم منشآتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها، وخاصة في فترة امتحانات الفرق النهائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنَّ عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق .
وأشار الى تركيب الجامعة بوابات تعقيم على جميع المنافذ و البوابات لتعقيم الطلاب و العاملين قبل دخول الجامعة .
كما نوه الى أنَّ الإدارة العامة للشئون الطبية ستقوم بتعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات, وفي الفواصل بين اللجان في آن واحد كما يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير؛ وذلك تحت إشراف طبيب من الإدارة الطبية.
وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.
ومن الإجراءات المقرر اتباعها في جامعة حلوان قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان, وتتبع درجة حرارته, ومِنْ ثَمَّ مَنْ يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان, ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه, ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنًا طبيًا مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وتوفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة, فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.
و أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريح خاص لموقع صدى البلد بخصوص مشكلة قلق الطلاب المغتربين بسبب تحول المدينة الجامعية بالجامعة لمستشفى لعزل مصابى كورونا ، و عدم وجود اماكن لهم ، أنه سيتم إخلاء المدن الجامعية من مصابي كورونا قبل موعد الامتحانات بٱسبوعين، استعدادا لاستقبال الطلاب .
واشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الغرف يوميا لضمان عدم إصابة أى من الطلاب، و للحفاظ على سلامتهم .
واضاف نجم لـ"صدى البلد" الى انه تم تقليل عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات الى الثلث للحفاظ على التباعد و المسافات الامنة ، موضحا انه اذا كانت اللجنة تتحمل 100 طالب فستتحمل هذا العام ثلاثين ، و اذا كانت القاعة تتحمل 50 طالبا فستتحمل 15 طالبا .
كما فرضت جامعة حلوان ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامعة و منع الاختلاط بين الطلاب او العاملين .