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6 شروط لـ مزاولة المهنة.. والحبس و10000 جنيه غرامة للمخالفين.. تفاصيل قانون السايس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:02 م
قانون السايس
قانون السايس
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- أقر مجلس النواب قانون السايس بشكل نهائي
- القانون يهدف إلى منع الانتظار العشوائي والقضاء على الزحام والاختناق المروري
- بموجب القانون يتم إنشاء لجنة في كل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات ورسوم الخدمة
- كما حدد القانون شروط مزاولة مهنة السايس وجاءت كالتالي:
- ألا تقل سنه عن 21 سنه يوم تقدمه بطل الحصول على الرخصة
- إجادة القراءة والكتابة
- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا
- حاصلا على رخصة قياددة سارية
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو التعدي على نفس ما لم يرد إليه اعتباره
- شهادة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة      
- كما وضع القانون عقوبات لمخالفة بنوده
- ويحظر القانون ممارسة مهنة السايس في غير الأماكن المحددة أو بدون رخصة 
- ويعاقب المخالف بالحبس 6 أشهر وغرامة من 50000 جنيه إلى 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين
- كما حظر القانون تحصيل مبالغ مالية من قائد المركبة تجاوز القيمة المحددة
- ويعاقب المخالف بالحبس 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين
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