6 شروط لـ مزاولة المهنة.. والحبس و10000 جنيه غرامة للمخالفين.. تفاصيل قانون السايس

- أقر مجلس النواب قانون السايس بشكل نهائي

- القانون يهدف إلى منع الانتظار العشوائي والقضاء على الزحام والاختناق المروري

- بموجب القانون يتم إنشاء لجنة في كل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات ورسوم الخدمة

- كما حدد القانون شروط مزاولة مهنة السايس وجاءت كالتالي:

- ألا تقل سنه عن 21 سنه يوم تقدمه بطل الحصول على الرخصة

- إجادة القراءة والكتابة

- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا

- حاصلا على رخصة قياددة سارية

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو التعدي على نفس ما لم يرد إليه اعتباره

- شهادة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة

- كما وضع القانون عقوبات لمخالفة بنوده

- ويحظر القانون ممارسة مهنة السايس في غير الأماكن المحددة أو بدون رخصة

- ويعاقب المخالف بالحبس 6 أشهر وغرامة من 50000 جنيه إلى 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين

- كما حظر القانون تحصيل مبالغ مالية من قائد المركبة تجاوز القيمة المحددة