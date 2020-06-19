6 شروط لـ مزاولة المهنة.. والحبس و10000 جنيه غرامة للمخالفين.. تفاصيل قانون السايس

- أقر مجلس النواب قانون السايس بشكل نهائي
- القانون يهدف إلى منع الانتظار العشوائي والقضاء على الزحام والاختناق المروري
- بموجب القانون يتم إنشاء لجنة في كل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات ورسوم الخدمة
- كما حدد القانون شروط مزاولة مهنة السايس وجاءت كالتالي:
- ألا تقل سنه عن 21 سنه يوم تقدمه بطل الحصول على الرخصة
- إجادة القراءة والكتابة
- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا
- حاصلا على رخصة قياددة سارية
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو التعدي على نفس ما لم يرد إليه اعتباره
- شهادة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة
- كما وضع القانون عقوبات لمخالفة بنوده
- ويحظر القانون ممارسة مهنة السايس في غير الأماكن المحددة أو بدون رخصة
- ويعاقب المخالف بالحبس 6 أشهر وغرامة من 50000 جنيه إلى 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين
- كما حظر القانون تحصيل مبالغ مالية من قائد المركبة تجاوز القيمة المحددة
- ويعاقب المخالف بالحبس 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين