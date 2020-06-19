AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف | ما المخابئ الخفية الحاوية لـ كورونا؟

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:02 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
Advertisements
آلاء حسن
مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا يجب الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ومعرفة مخابئ كورونا لتجنب العدوى.

وقدم مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة طرق معرفة وتفادي عدوى كورونا.

وحذر من الحمامات والاسانسيرات التي تعد بؤرا للفيروس فالحمامات بيئة خصبة لنقل الفيروس وهناك قواعد لتطهير الحمامات خاصة المخصصة للعزل المنزلي وفي المستشفيات.

اقرأ أيضا

متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

مليار جرعة في الطريق.. لقاح بريطانيا يحمي من كورونا لمدة عام


ولمعرفة طرق تنظيف الحمامات لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد تابع الفيديوجراف التالي .... 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمي نفسك من كورونا.. طرق تعزز المناعة خلال البقاء فى البيت

فيديوجراف.. هل النيكوتين يحمي المدخنين من فيروس كورونا؟

فيديوجراف.. نصائح جديدة من الصحة بشأن فيروس كورونا

عضو جمعية الحساسية والمناعة: الاختلاط في رمضان والعيد وراء زيادة عدد الإصابات ..فيديو

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

مجدى بدران يقدم 20 نصيحة لـ السياحة في زمن كورونا

ترشيحاتنا

ليست حتمية.. منظمة الصحة العالمية تحدد موعدا محتملا لموجة ثانية من كورونا

10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

عطل مفاجئ يصيب تطبيق واتساب WhatsApp

عقب أسبوع من شائعة وفاته في حادث سير.. مستشار محافظ المنوفية الأسبق يلقى مصرعه

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

زوج يُرجم حتى الموت بعد قطعه ليدي زوجته بالمنجل .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

رسميا .. ظهور مرسيدس AMG E63 S سيدان الجديدة 2021.. صور

صدق أو لا تصدق .. نجاة طفل سقط من الطابق الـ29 في الصين | شاهد