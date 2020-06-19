فيديوجراف | ما المخابئ الخفية الحاوية لـ كورونا؟

مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا يجب الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ومعرفة مخابئ كورونا لتجنب العدوى.
وقدم مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة طرق معرفة وتفادي عدوى كورونا.
وحذر من الحمامات والاسانسيرات التي تعد بؤرا للفيروس فالحمامات بيئة خصبة لنقل الفيروس وهناك قواعد لتطهير الحمامات خاصة المخصصة للعزل المنزلي وفي المستشفيات.
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وحذر من الحمامات والاسانسيرات التي تعد بؤرا للفيروس فالحمامات بيئة خصبة لنقل الفيروس وهناك قواعد لتطهير الحمامات خاصة المخصصة للعزل المنزلي وفي المستشفيات.
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