AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير المالية: سنعيد تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على الدولة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:13 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
وزير المالية:
نستهدف الوصول لمعدل نمو 6% ونتوقع أن يصل العجز إلي 9ر7% بنهاية العام المالي الحالي
إيرادات الدولة انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية إن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014  إلى 6ر5 في العام الماضي، وهذا يضعنا من أوائل الدول في تحقيق النمو، ووفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل  6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021.

جاء ذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وأوضح أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8% ، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات)  إلى 5 % في الوقت الراهن.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري في 31 مارس، وإعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثراه على إيرادات ومصروفات الدولة.

ولفت معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة في العام المالي 2014 -2015 كان 5ر16% بدون المنح ، أما بالنسبة للموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري فكان مقدرا لها أن يصل العجز إلي 2ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن تصل إلى 9ر7%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة.

وعن تحسين المرتبات قال معيط أن تحسين المرتبات هدف الحكومة نظرا لتعرضها لحالة من التهور مشيرا إلي أن الحكومة كانت لا تستطيع أن تضخ أو تعوض المواطنين في فترات سابقة ولكن بدأنا في تحسين المرتبات تدريجيا وأخذنا موافقة القيادة السياسية قبل جائحة كورونا، وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة اصرينا علي استكمال تحسين المرتبات.

وقال معيط إن مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها، مشيدا بدعم مجلس النواب للحكومة في هذا الشأن، مضيفا :إن شجاعة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي راهن على وعي الشعب المصري واتخذ قرارات هامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف للنواب تأثير جائحة كورونا على الموازنة

بمقدار 5%.. وزير المالية: ارتفاع نسبة الدين العام بالموازنة بسبب كورونا

وزير المالية من البرلمان: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المترتبة على القروض الخارجية.. وتأجيل سداد أقساط الديون فكرة مطروحة بتحرك جماعي

اقتصادنا امتص جزءًا من صدمة كورونا.. وزير المالية: مصر حصلت على 2.8 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي

معيط : إجراءات مصر الاقتصادية ساهمت في تخطي أزمة كورونا وكنا نستهدف الوصول لنمو 6%

أبرز تصريحات وزير المالية: مضطرون للاقتراض.. فقدنا 123 مليار جنيه في 3 أشهر.. وعودة العالقين في الخارج أحدثت أزمة

ترشيحاتنا

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

كدعم منه.. نجم الاختيار: أحمد السقا منحنى اسمه بدون وجود صلة قرابة بيننا

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون الأمراض المعدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. شاهد

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور