وزير المالية: سنعيد تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على الدولة

وزير المالية:

نستهدف الوصول لمعدل نمو 6% ونتوقع أن يصل العجز إلي 9ر7% بنهاية العام المالي الحالي

إيرادات الدولة انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وهذا يضعنا من أوائل الدول في تحقيق النمو، ووفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021.





جاء ذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.





وأوضح أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8% ، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5 % في الوقت الراهن.





وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري في 31 مارس، وإعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثراه على إيرادات ومصروفات الدولة.





ولفت معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة في العام المالي 2014 -2015 كان 5ر16% بدون المنح ، أما بالنسبة للموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري فكان مقدرا لها أن يصل العجز إلي 2ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن تصل إلى 9ر7%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة.





وعن تحسين المرتبات قال معيط أن تحسين المرتبات هدف الحكومة نظرا لتعرضها لحالة من التهور مشيرا إلي أن الحكومة كانت لا تستطيع أن تضخ أو تعوض المواطنين في فترات سابقة ولكن بدأنا في تحسين المرتبات تدريجيا وأخذنا موافقة القيادة السياسية قبل جائحة كورونا، وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة اصرينا علي استكمال تحسين المرتبات.



