بسبب المنشطات.. إيقاف العداء كريستيان كولمان بطل العالم لسباق 100 متر.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها وقف بطل العالم الحالي في سباق 100 متر، العداء الأمريكي كريستيان كولمان، "عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط".





العداء الأمريكي خرق مجددًا قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.





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وكان كولمان البالغ من 24 عاما قد نجا العام الماضي من الإبعاد عن مونديال الدوحة 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها إلى محاولتين فاشلتين.





وأشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لألعاب القوى المعني بقضايا المنشطات، إلى أن كولمان "موقوف موقتًا عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط".





وكان كولمان، وصيف بطل العالم 2017 وحامل الرقم العالمي في سباق 60 متر داخل القاعة بتوقيت قدره 6,34 ثوان، قد أعلن مساء الثلاثاء أنه تغيب مجددًا عن اختبار المنشطات في كانون الأول/ديسمبر 2019 متوقعا إيقافه من قبل وحدة النزاهة، بسبب خرقه القوانين ثلاث مرات في فترة 12 شهرا.