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محافظ الشرقية السابق: الطالب المصري جاهز لتطبيق متطلبات الذكاء الاصنطاعي في التعليم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:11 م
محافظ الشرقية السابق
محافظ الشرقية السابق
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نورهان رأفت
قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق إن الطالب المصري لديه إمكانات كبيره وعلى استعداد تام لتطبيق متطلبات الذكاء الإصنطاعي في مجال التعليم.

وأكد الدكتور رضا عبد السلام، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "أفتح مصنع" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ، أن الطفل المصري أذكي طفل في العالم، وفقا لإحصائيات عالمية.

وأشار محافظ الشرقية السابق إلى أن نظام التعليم شهد على مدار العشر سنوات الماضية، أزمة كبيرة، وهي حقيقة غير منكرة.

وأوضح عبد السلام أنه على الرغم من سوء حالة التعليم في العقود الماضية، شهدنا كفاءات مصرية كبيرة مؤهلة لسوق العمل في كافة دول الخليج.

وتابع: هناك سلبيات كبيرة متوارثة في التعليم المصري، وعلى سبيل المثال "التعليم الفني" الذي ينظر له على أنها مدارس ليس لها مستقبل، يدخلها فقط من فشل في المرحلة الإعدادية.
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