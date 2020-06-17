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فن

من المصيف.. غادة عبد الرازق بصحبة أسرتها داخل قرية سياحية.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانه غاده عبد الرازق مجموعة صور جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في الصور، رفقه افراد اسرتها وهم يقضون الاجازه الصيفيه من داخل احدى القرى السياحية.

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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت تعليقاتهم ما بين "قمراية يا غادة وربنا يحفظكم جميعا.. يارب دايما متجمعين وفرحانين كدة.. قمر يا غدغود.. بحب تمثيلك قوي".

وكانت غادة عبد الرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.
 
وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل "سلطانة المعز". 

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي، بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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💛💛💛💛💛🌼😍

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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