من المصيف.. غادة عبد الرازق بصحبة أسرتها داخل قرية سياحية.. شاهد

نشرت الفنانه غاده عبد الرازق مجموعة صور جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت تعليقاتهم ما بين " قمراية يا غادة وربنا يحفظكم جميعا.. يارب دايما متجمعين وفرحانين كدة.. قمر يا غدغود.. بحب تمثيلك قوي". وظهرت في الصور، رفقه افراد اسرتها وهم يقضون الاجازه الصيفيه من داخل احدى القرى السياحية.اقرأ ايضا: زعلان من ماجد المصري.. محمد سامي: لست نادما على خلافي مع غادة عبد الرازق





وكانت غادة عبد الرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.

وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل "سلطانة المعز".





وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي، بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.



