AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربيع ياسين: الأهلي صنع فايلر ولو رحل هو الخسران

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:19 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
Advertisements
عمرو ابوبكر
علق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية، إن فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه".

وأوضح: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين".

- اقرأ ايضاََ:

وأتم: "لو فايلر رحل من الأهلي سيخسر الملايين من الجماهير الأهلاوية التي تدعمه وتشجعه، وسيخسر إدارة النادي الأهلي التي تعامله بكل احتراف واحترام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر ربيع ياسين: الأهلي كلف أمير توفيق بتجديد عقد فايلر

فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لضم لاعب صن داونز لتعويض رحيل صبحي

فايلر يطالب لجنة التخطيط بالأهلي بالتعاقد مع صانع ألعاب جديد

العروض تنهال على العفيجى.. رمضان يصدم الأهلي من أجل عيون أودينيزي

ربيع ياسين: الجوهري وديتريتش أصحاب الفضل علي

أسامة عرابي: رحيل فايلر سيكون خسارة لـ الأهلي

ترشيحاتنا

سكاي نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني عن ملء سد النهضة

الزمالك يتزعم رفض عودة الدورى.. ترحيب ببند الـ8 سنوات فى اجتماع الاندية

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

على رأسها الزمالك .. الأندية توافق على تطبيق بند الـ8 سنوات فى اجتماع الجبلاية

حادثة غريبة.. طائرة تصطدم بأخرى وترفعها عن الأرض

75 جنيها.. السيسي يصدق على قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. شاهد

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور