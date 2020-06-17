الزمالك يتزعم رفض عودة الدورى.. ترحيب ببند الـ8 سنوات فى اجتماع الاندية

شهد إجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الدوري الممتاز العديد من القرارات المهمة بشأن بطولة إستئناف الدوري المصري لهذا الموسم في ظل إنتشار فيروس كورونا.









حضر إجتماع اليوم كل من " الزمالك، والإنتاج الحربي، والمقاولون العرب، وطنطا ، وأسوان ، ونادي مصر".

















وافقت أندية الدورى الممتاز الستة فى اجتماع اليوم الاربعاء مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تطبيق بند الـ ٨ سنوات.

وأبدت الأندية الستة عدم معارضتها لتفعيل بند الثماني سنوات لمنح الفرصة الكوادر الإدارية الشاب فى الحصول على فرصة لطرح الأفكار وتقلد المناصب الإدارية لإفادة الكرة المصرية.







