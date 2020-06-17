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رياضة

الزمالك يتزعم رفض عودة الدورى.. ترحيب ببند الـ8 سنوات فى اجتماع الاندية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 م
إجتماع اللجنة الخماسية
إجتماع اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي
شهد إجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الدوري الممتاز العديد من القرارات المهمة بشأن بطولة إستئناف الدوري المصري لهذا الموسم في ظل إنتشار فيروس كورونا.


حضر إجتماع اليوم كل من " الزمالك، والإنتاج الحربي، والمقاولون العرب، وطنطا ، وأسوان ، ونادي مصر".




وافقت أندية الدورى الممتاز الستة فى اجتماع اليوم الاربعاء مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تطبيق بند الـ ٨ سنوات.

وأبدت الأندية الستة عدم معارضتها لتفعيل بند الثماني سنوات لمنح الفرصة الكوادر الإدارية الشاب  فى الحصول على فرصة لطرح الأفكار وتقلد المناصب الإدارية لإفادة الكرة المصرية.


وتزعم نادى الزمالك جبهة  الأندية الرافضة فى اجتماع اليوم الاربعاء مع اللجنة  الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني برفقة أندية الإنتاج الحربي وطنطا ومصر وأسوان.


وانتهت الاجتماعات امس الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.


يذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي برفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.
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