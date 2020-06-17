مد أجل الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال المرضى بالقصر العيني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، مد اجل الحكم علي موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى ل21 يوليو.









وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ا" سكرتير طوارىء بالقصر العينى التعليمي الجديد، و " ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.





وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة.



