بشرط فترة إعداد شهرين.. إنبي: نرحب بعودة الدوري من جديد

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لرة القدم بنادي إنبي، موقف ناديه تجاه استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد اجتماع اتحاد الكرة أمس مع الأندية.





وعقد اتحاد الكرة أمس اجتماعًا مع 6 أندية وهي الأهلي وإنبي والمقاصة والاتحاد وطلائع الجيش ووادي دجلة، بشأن المناقشة والبحث في مصير مسابقة الدوري المصري.





وقال "عبد الناصر" في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "لا نمانع عودة مسابقة الدوري المصري، ولا يوجد فارق بين عودة الدوري أو مسابقة الكأس لأن كورونا متواجد والأمور ليست واضحة بالنسبة للفيروس".



