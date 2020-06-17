بشرط فترة إعداد شهرين.. إنبي: نرحب بعودة الدوري من جديد

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لرة القدم بنادي إنبي، موقف ناديه تجاه استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد اجتماع اتحاد الكرة أمس مع الأندية.
وعقد اتحاد الكرة أمس اجتماعًا مع 6 أندية وهي الأهلي وإنبي والمقاصة والاتحاد وطلائع الجيش ووادي دجلة، بشأن المناقشة والبحث في مصير مسابقة الدوري المصري.
وقال "عبد الناصر" في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "لا نمانع عودة مسابقة الدوري المصري، ولا يوجد فارق بين عودة الدوري أو مسابقة الكأس لأن كورونا متواجد والأمور ليست واضحة بالنسبة للفيروس".
وتابع: "لكن هناك عدة إجراءات لابد أن تتم من أجل عودة الدوري، فأهمها أن يكون هناك فترة إعداد للاعبين لا تقل عن 8 أسابيع، وليس أقل من ذلك".
وواصل: "فترة التوقف طويلة للغاية فقد استمرت لمدة أكثر من 3 أشهر، ولا يصح أن نجعل اللاعبين يخوضون المباريات بهذا الشكل، دون الحصول على فترة إعداد كافية".
وأكمل: "سيكون هناك إصابات كثيرة للغاية، ولا بد أن نحافظ على صحة اللاعبين وحمايتهم من الإصابة العضلية وليس الحماية من إصابة العدوى فقط ، لا بد أن نتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل تجنب إصابة اللاعبين بالفيروس".
يذكر، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عن استئناف النشاط الرياضي في مصر 25 يوليو المقبل.