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أخبار البلد

الأنبا مارتيروس ناصحا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: اهدأوا يهدأ أولادكم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:56 م
نيافة الأنبا مارتيروس
نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد
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سامح سلام
وجه نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، رسالة تضم مجموعة من النصائح للآباء والأمهات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، الذين من المقرر أن يخوضوا اختبارات نهاية العام في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وتعتبر رسالة أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد لطلاب الثانوية العامة هامة، نظرا لظروف انتشار وباء كورونا المستجد في البلاد، وسيطرة المخاوف على الجميع..

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وقال الأنبا مارتيروس في رسالته، لعل طلبة الثانوية العامة هذا العام ، عانوا كثيرا، من التداعيات النفسية لفيروس كرونا ، أما الآباء والأمهات فهم في توتر مستمر، وأري أن هذا التوتر يعد سلبا علي حياة الأبناء، وفقدانا للثقة وغيابا للإيمان في الله ضابط الكل.

وتابع "إن الدور الإيجابي لكل من المعنيين بالقضية مهم جدا، لأن أبنائنا يستحقون الاهتمام، وفي اختصار شديد..ألفت النظر لجهة البيت ، فأقول  إهدأوا ، يهدأ أولادكم ، وشجعوا يتشجيع أبناءكم ، وثقوا فيهم، يثقون في أنفسهم، حفزوهم  للمستقبل ، فيملأهم الأمل ، إننا نريد أن يمتلكوا هم زمام أنفسهم ، فإهتموا بهم دون سيطرة، هيأوا لهم البيت دون توتر ، حدثوهم دون خوف، مكنوهم من قدرتهم علي النجاح، إقنعوهم أن الإمتحان سيكون في مقدورهم، والقديسين سيكونون بجوارهم ، وتعبهم لن يضيع هدرا.

وأضاف أسقف شرق السكة الحديد" : "أقول للآباء والأمهات إن برنامج المعالجة هذا ليس بالكلام فقط مع الأبناء، لكن بالتصرف والسلوك الحكيم ، مع تعابير الوجه بالثقة والإطمئنان، ومشاعر تبني الثقة في النفس والقدرة علي العبور بنجاح، اجعلوا أنفسكم طبيعيبن مع أولادكم، وصلوا من اجلهم  وعطاءكم يتسم بالوسطية، دون مغالاة ، لا تبكوا بجوارهم، فهذا انحدار بقدراتهم حتي القاع، ولا تهيجوا عليهم ، فتزعجونهم بإنزعاجكم، برجاء أن لا تضعفوا أمامهم، فيفقدون القوة في أنفسهم ، إن الأبناء مرآة الآباء ، هل أكون محقا عندما أنصحكم بالسيطرة علي أنفسكم ، قبل السيطرة علي أبنائكم.

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