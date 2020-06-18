بريطانيا تستهدف الانضمام لمجموعة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء أنها ستسعى للانضمام للشراكة عبر الهادي في نسختها المطورة.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس ”اليوم نعلن عزمنا السعي للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم“.
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والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي هي اتفاقية للتجارة الحرة تربط كندا و10 دول أخرى هي أستراليا وبروناي وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وعند تطبيقها بشكل كامل، ستشكل الدول الإحدى عشرة دولة تكتلا تجاريا يمثل 495 مليون مستهلك و13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب الحكومة الكندية. وفي حالة انضمام بريطانيا سيرتفع نصيب التكتل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 16 بالمئة.