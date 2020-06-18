بريطانيا تستهدف الانضمام لمجموعة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي

اليوم الأربعاء أنها ستسعى للانضمام للشراكة عبر الهادي في نسختها المطورة.

”اليوم نعلن عزمنا السعي للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي إحدى أكبر مناطق

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وعند تطبيقها بشكل كامل، ستشكل الدول الإحدى عشرة دولة تكتلا تجاريا يمثل 495 مليون مستهلك و13.5 بالمئة من

العالمي، بحسب الحكومة الكندية. وفي حالة انضمام بريطانيا سيرتفع نصيب التكتل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 16 بالمئة.