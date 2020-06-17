AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل لقاء يوفنتوس .. نابولي يمدد عقد ميرتينز حتى 2022

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن نادى نابولى الإيطالى، اليوم الأربعاء، تمديد تعاقد نجمه البلجيكي درايس ميرتينز حتى صيف 2022.

وأكد النادي في بيان أنه أنهى مفاوضات طويلة مع الدولي البلجيكي ميرتينز، قائلا: "ميرتينز وقع على عقد لعامين آخرين مع خيار التمديد لعام ثالث".

كان ميرتينز انضم لنابولي عام 2013 قادما من أيندهوفن الهولندي، حيث فاز بكأس إيطاليا بعد انضمامه للفريق بعام.

ولعب ميرتينز مع نابولى 7 مواسم منذ وصوله مقابل 8 ملايين جنيه إسترلينى من ايندهوفن فى عام 2013، وشارك فى 310 مباراة وسجل 122 هدفًا. ويستعد نابولى لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم، فى نهائى كأس إيطاليا.

ويلعب بعد ساعات قليلة فريق نابولي مع نظيره يوفينتوس ضمن نهائي كأس إيطاليا بعد أن نجحت كتيبة المدير الفني جاتوزه في إقصاء فريق إنتر على ملعبها "سان باولو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لـ نابولي وإنتر ميلان قبل موقعة كأس إيطاليا

موعد مباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كأس إيطاليا.. نابولي يفرض التعادل على إنتر بالشوط الأول بفضل ميرتنز

ميرتنز يصبح الهداف التاريخي لـ نابولي متفوقا على مارادونا ..فيديو

نابولي يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب الإنتر ليواجه يوفنتوس

بعد حسم التأهل.. موعد نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي

ترشيحاتنا

الكسوف الشمسي 2020.. حلقة النار ستظهر في السماء خلال أيام.. فيديو

تخلصوا عليهم في الجبل.. أحمد موسى: مرسي طلب من الداخلية التخلص من متظاهرى الاتحادية

تراجع كبير.. الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة بـ كورونا و84 وفاة

نتيجة التظلمات وأبحاث الراسبين.. التعليم تصدر تنبيهات هامة لطلاب الأول والثاني الثانوي

لـ مرضى الحساسية.. 10 نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

شفلك مكان تاني.. أحمد موسى: أحمد مكي طلب من المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كـ نائب عام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ