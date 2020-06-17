قبل لقاء يوفنتوس .. نابولي يمدد عقد ميرتينز حتى 2022

أعلن نادى نابولى الإيطالى، اليوم الأربعاء، تمديد تعاقد نجمه البلجيكي درايس ميرتينز حتى صيف 2022.





وأكد النادي في بيان أنه أنهى مفاوضات طويلة مع الدولي البلجيكي ميرتينز، قائلا: "ميرتينز وقع على عقد لعامين آخرين مع خيار التمديد لعام ثالث".





كان ميرتينز انضم لنابولي عام 2013 قادما من أيندهوفن الهولندي، حيث فاز بكأس إيطاليا بعد انضمامه للفريق بعام.





ولعب ميرتينز مع نابولى 7 مواسم منذ وصوله مقابل 8 ملايين جنيه إسترلينى من ايندهوفن فى عام 2013، وشارك فى 310 مباراة وسجل 122 هدفًا. ويستعد نابولى لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم، فى نهائى كأس إيطاليا.





ويلعب بعد ساعات قليلة فريق نابولي مع نظيره يوفينتوس ضمن نهائي كأس إيطاليا بعد أن نجحت كتيبة المدير الفني جاتوزه في إقصاء فريق إنتر على ملعبها "سان باولو".