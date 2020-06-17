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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشارك في اجتماع وزراء الشباب الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:13 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ،اليوم الأربعاء،عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى فعاليات اجتماع اللجنة الفنية لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة لاستعراض تجارب الدول الإفريقية والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومات الأفريقية فى مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بإجراءات وضوابط عودة الأنشطة الرياضية.

حضر الاجتماع مجموعة من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة من عدد من الدول منهم دول "جنوب السودان، المغرب، الجزائر، رواندا، الكونغو برازفيل، زامبيا"، ومبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب، والمدير التنفيذي لليونيسف والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فى الأمم المتحدة، وغيرهم من المسئولين.

ويضم الاجتماع التشاوري الشبابي الافتراضي جلسات عمل تدور حول استجابة قطاع الشباب بالاتحاد الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا والفرص الناشئة، وفرص بناء القدرات لوزارات شباب الاتحاد الإفريقي، وإطلاق مبادرة المهارات الخاصة بتمويل الابتكار فى إفريقيا، والممارسات الجيدة، ومشاركة الخبرات من قبل وزارات شباب الاتحاد الإفريقي.

وفى مداخلته، عرض الدكتور أشرف صبحي التجربة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع صحة وسلامة المصريين فى صدارة الأولويات، وقيام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الاحترازية وتطبيقها فى جميع أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومن تلك القرارات كانت تعليق جميع الأنشطة الشبابية والرياضية لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس.

وتابع وزير الشباب والرياضة :"قمنا فى وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد مجالي الشباب والرياضة، وتم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية فى تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات للنشء والشباب أون لاين تفاعل معها حتى الآن نحو 10 ملايين مشارك، بالإضافة إلى إتاحة مراكز الشباب المنتشرة فى جميع أنحاء  الجمهورية أمام خدمة المواطنين فى إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، علاوة على مشاركة الشباب المصري فى حملات تطهير وتعقيم للمنشآت الشبابية والرياضية والقري والمناطق المحيطة". 

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وحول عودة النشاط الرياضي، قال الدكتور أشرف صبحي أن الحكومة المصرية وافقت على عودة النشاط الرياضي والذي سيبدأ خلال شهر يوليو المقبل بمراكز الشباب والأندية الرياضية وفق ضوابط وإجراءات احترازية محددة يتم تعميمها على كل المنشآت للالتزام بها حفاظًا على صحة وسلامة الرياضيين والأعضاء المترددين على تلك المنشآت، مشيرًا  إلى أنه ستتم متابعة الأمر عند عودة النشاط فى إطار من التقييم والرصد لأية حالات قد تظهر لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك الأمر.  

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالطلاب الأفارقة الدارسين فى مصر، وتقدم لهم مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة على مدار العام إيمانًا بأنهم قادة المستقبل فى مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع كافة وزراء الشباب والرياضة الأفارقة لوضع رؤية  مشتركة لتطوير البرامج الرياضية والشبابية بالقارة
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