المقاولون: نشكر الحكومة لعودة الدوري .. وهناك وعود بإيجاد حلول للمشاكل

قدم محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب الشكر للحكومة المصرية ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعد قرار استئناف النشاط الرياضي من جديد وعودة الدوري.
وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق عن قرار الحكومة المصرية باستكمال نشاط كرة القدم بالعودة للتدريبات بداية من 20 يونيو، واتاحة بدء المسابقات من يوم 25 من شهر يوليو ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.
وقال محمد عادل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "يجب أن أشكر رئيس الجمهورية والحكومة المصرية على قرار استئناف النشاط الرياضي، العالم أجمع من خلال وسائل الإعلام تابع القرار مما يعكس قيمة مصر الكبيرة في العالم".
وواصل "اشكر الزملاء في اللجنة الخماسية، الاجتماع كان على أعلى مستوى، كان هناك ترتيب في الأفكار واحترافية في التعامل".
واستمر "قرار استكمال الدوري غير قابل للنقاش لكن هناك عقبات الجميع تحدث عنها خلال الجلسة فيما يخص الأمور المادية وكيفية عودة اللاعبين الأجانب مرة أخرى من الخارج وأيضا المواعيد والارتباطات الأفريقية".
وصرح "مسؤولو اللجنة الخماسية أكدوا أنه سيكون هناك تواصل مع الوزارة للتناقش حول كل العقبات والمطالب من أجل توفير الحلول لها".