فيديوجراف.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات يومية خطيرة تزيد من الإصابة بفيروس كورونا

تتزايد أعداد إصابات كورونا هذه الفترة، ويجب تجنب العادات اليومية الخاطئة التي تساعد على تفشي الفيروس، وحذر دكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا من بعض العادات الخاطئة.
وكشف هاني الناظر عن هذة العادات، التي تزيد من الإصابة بفيروس كورونا من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منها تناول وتبادل الطعام من نفس الطبق.
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وكشف هاني الناظر عن هذة العادات، التي تزيد من الإصابة بفيروس كورونا من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منها تناول وتبادل الطعام من نفس الطبق.
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