بدءا من السبت.. وزيرة الصحة: قوافل طبية بالمحافظات لصرف العلاج على نفقة الدولة.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إنه تم عقد اجتماع مع مديري مدريات الشؤون الصحية، لمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، مع قيادات وزارة الصحة لتوفير خدمة متابعة الأمراض المزمنة وصرف العلاج الخاص بتلك الأمراض في المراكز الصحية.





وأضافت وزير الصحة ، هالة زايد خلال مؤتمر عقدته اليوم الأربعاء أن الوزارة حريصة على أنه عند إصابة أي شخص بفيروس كورونا، أن تكون حالته مستقرة بالنسبة للأمراض المزمنة، لأن ذلك يساعد أن يكون المريض أقل عرضة لمخاطر فيروس كورونا





ودعت "زايد" المواطنين بالتوجة للعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج، مؤكدة أن كافة ممراتها أمنه، ولا داعي للخوف من الذهاب أو الإصابة بالعدوى.





وأوضحت "زايد" أنه بدءا من يوم السبت سيتم توافر وحدات متابعة الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية والطبية، بمحافظات القاهرة الكبري، والمحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.





وتابعت : في حالة أنتهاء أوراق العلاج على نفقة الدولة لدي المريض، سيتم تجديده بشكل تلقائي، لافتة إلى أنه بدءا من يوم السبت سيتم توافير قوافل صحية بالأحياء والقرى، مكونة من لجنة ثلاثية من الأطباء، لصرف العلاجات التابعة لنفقة الدولة.