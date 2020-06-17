AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بدءا من السبت.. وزيرة الصحة: قوافل طبية بالمحافظات لصرف العلاج على نفقة الدولة.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:30 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إنه تم عقد اجتماع مع مديري مدريات الشؤون الصحية، لمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، مع قيادات وزارة الصحة لتوفير خدمة متابعة الأمراض المزمنة وصرف العلاج الخاص بتلك الأمراض في المراكز الصحية.

وأضافت وزير الصحة، هالة زايد خلال مؤتمر عقدته اليوم الأربعاء أن الوزارة حريصة على أنه عند إصابة أي شخص بفيروس كورونا، أن تكون حالته مستقرة بالنسبة للأمراض المزمنة، لأن ذلك يساعد أن يكون المريض أقل عرضة لمخاطر فيروس كورونا.

ودعت "زايد" المواطنين بالتوجة للعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج، مؤكدة أن كافة ممراتها أمنه، ولا داعي للخوف من الذهاب أو الإصابة بالعدوى.

وأوضحت "زايد" أنه بدءا من يوم السبت سيتم توافر وحدات متابعة الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية والطبية، بمحافظات القاهرة الكبري، والمحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

وتابعت : في حالة أنتهاء أوراق العلاج على نفقة الدولة لدي المريض، سيتم تجديده بشكل تلقائي، لافتة إلى أنه بدءا من يوم السبت سيتم توافير قوافل صحية بالأحياء والقرى، مكونة من لجنة ثلاثية من الأطباء، لصرف العلاجات التابعة لنفقة الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع المحافظات لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: مصر الأقل بين دول العالم في وفيات كورونا.. وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا

وزيرة الصحة تدعو الأطباء المتقاعدين للانضمام للمستشفيات والوحدات الصحية

المحافظات الأكثر إصابة بـ كورونا.. الفيوم تلحق بالقاهرة الكبرى.. ورسالة عاجلة من الصحة

الصحة: إرسال رسائل على الهواتف لمرضى الأمراض المزمنة المسجلين في حملة 100 مليون صحة

وزيرة الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و94 وفاة.. وفتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية بدءًا من الأسبوع المقبل لمتابعة الحالة الصحية للأمراض المزمنة

ترشيحاتنا

هل ثواب أذكار المساء إذا قلتها في وقتها مثل ثواب قولها بعد خروج وقتها

هي مش محتجاني..ادوارد يوجه رسالة لابنته على الهواء

أحمد موسى: أحمد مكي وزير عدل المعزول مرسي يقود ثورة مضادة ضد الوطن

أحمد موسى يشن هجوما على أحمد مكي: عامل فيها شريف وأنت تدافع عن مرسي الجاسوس

بشرى سارة..العمال المصريون في ليبيا بخير وتم القبض على المسيئين لهم

الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين.. البرلمان يوافق على قانون السايس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ