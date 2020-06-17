كنت بلط معاهم.. تامر أمين: السايس بياخد فلوس أكتر مني في الشهر

قال الإعلامى تامر أمين، إنه فى منتهى السعادة وذلك لآن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.





وأضاف تامر أمين ، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن القانون ألزم كل محافظة وحى بتخصيص ساحة لانتظار السيارات.





وأشار تامر أمين، إلى أن هذا القرار سيمنع ظاهر الركن العشوائي وصف ثالث ورابع، وتكدس فى الشوارع.





وأوضح تامر أمين، أن هذا القرار سيحدد قيمة مالية لوضع السيارة فى الساحة، وأن كل من يعمل فى هذه المهنة " السايس" لبد أن يحمل تصريح من الحى أو المكان الذى سيعمل فيه.





ولفت تامر أمين، إلى السايس الذى سيعمل بدون تصريح سيعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وأعرب تامر أمين للمرة الثانية عن سعادته لهذا القرار.





وتابع أمين : فى بعض الأشخاص تقف أمام المحلات الكبيرة وتنتظر المواطنين وتأخذ منهم أموال مقابل ركن السيارة، موضحًا بياخدوا فلوس كتير جدًا، وأكد أن تلك الأشخاص تدفع لأصحاب المحلات أموال كثيرة، واكد " الناس دى بتاخد فلوس فى الشهر أكتر مني" وانفعل على الهواء قائلا: " الناس دى بتاخد فلوس بالفردة و البلطجة".





وأوضح " انا كنت رخم معاهم.. وكنت بلط معاهم ومكنت بدفع ليهم.. ولما كانوا يشوفوني بيمشوا عشان عارفين أن انا مش هدفع" وأكد تامر أمين أنه يناشد بالقضاء على تلك الظاهرة أو وضع قانون له منذ العمل فى برنامج البيت بيتك.



