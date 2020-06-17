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رئيس جامعة القاهرة السابق يقدم حلولا لتقييم الطلاب الجامعيين.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:43 م
جابر نصار
جابر نصار
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إن السؤال عن عقد امتحانات الجامعات مشكلة كما أن الأمر ليس بهذه السهولة وامتحانات الجامعات تختلف عن امتحانات الثانوية العامة .


وأضاف جابر نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن طالب الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحان يذهب الى منزله ومن المتوقع نجاح الحكومة ووزارة التربية والتعليم في تنظيم امتحانات الثانوية العامة الذي لا بديل له  .


وأوضح جابر نصار ، ان الوضع في السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس له بدائل مقبولة علميا وحدثت في جامعات كبرى في أوروبا وأمريكا .



وتابع : إن كلية التجارة جامعة القاهرة تحتوى 60 ألف طالب 25 % منهم في ليسانس كلية الحقوق 30 ألف طالب 25 % منهم ليسانس كما أن الطلاب يأتون إلى الجامعات من جميع أنحاء الجمهورية واكد علي ان هناك مخاطر من انتقال العدوى خصوصا أن الطلاب شباب  .



واستكمل : أن من ضمن الحلول هو وجود وسيلة تقييم للطالب في الفصل الدراسي الأول ومنها تقديم أبحاث ومنها تقيم تقدير الطالب على 7 فصول دراسية أو أخذ متوسط مواد التخصص في الفصول السابقة وهذه الحول قررتها أحكام القضاء .
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