رئيس جامعة القاهرة السابق يقدم حلولا لتقييم الطلاب الجامعيين.. فيديو

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إن السؤال عن عقد امتحانات الجامعات مشكلة كما أن الأمر ليس بهذه السهولة وامتحانات الجامعات تختلف عن امتحانات الثانوية العامة .









وأضاف جابر نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن طالب الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحان يذهب الى منزله ومن المتوقع نجاح الحكومة ووزارة التربية والتعليم في تنظيم امتحانات الثانوية العامة الذي لا بديل له .









وأوضح جابر نصار ، ان الوضع في السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس له بدائل مقبولة علميا وحدثت في جامعات كبرى في أوروبا وأمريكا .













وتابع : إن كلية التجارة جامعة القاهرة تحتوى 60 ألف طالب 25 % منهم في ليسانس كلية الحقوق 30 ألف طالب 25 % منهم ليسانس كما أن الطلاب يأتون إلى الجامعات من جميع أنحاء الجمهورية واكد علي ان هناك مخاطر من انتقال العدوى خصوصا أن الطلاب شباب .













واستكمل : أن من ضمن الحلول هو وجود وسيلة تقييم للطالب في الفصل الدراسي الأول ومنها تقديم أبحاث ومنها تقيم تقدير الطالب على 7 فصول دراسية أو أخذ متوسط مواد التخصص في الفصول السابقة وهذه الحول قررتها أحكام القضاء .