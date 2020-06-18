د. عصام حجازى يكتب: عن الشخصية التمثيلية

تعد الشخصية histrionic personality أو التمثيلية من الشخصيات الآخذة في التزايد في المجتمع في الفترة الأخيرة وهي أكثر إنتشاراً بين النساء من الرجال وبتؤكد الإحصاءات الحديثة إن مرض اضطراب الشخصية التمثيلي بينتشر بين النساء أكثر من الرجال، حيث تصاب به 4 سيدات مقابل رجل واحد، والنسبة دي رغم إنها تبدو لصالح الرجال ، إلا إن الدراسات أثبتت إن الرجال بتنجذب للمرأة المصابة باضطراب الشخصية التمثيلية، وده لإنها بتتمتع بالحيوية والانفعالات القوية، وجاذبية خاصة لقدرتها على التعبير عن عواطفها بحرفية. ولذا ساتحدث عنها الأن ولكن قبل أن نتحدث عن الشخصية الهيسترية لا بد ان نعرفها أولا فما هي تلك الشخصية و ما سماتها :





Histrionic personality

كما يبدو من مسمى الشخصية فهي شخصية خطابية تجيد الكلام وتتمتع بالجاذبية الشخصية تستطيع لفت الأنظار في سهولة ويسر وتستمتع بجذب الإنتباة إليها والحقيقة أن جذب الأنتباة فقط ليس كافيا لشعورها بالسعادة فهي تريد أن تكون مركزاً دائما للإنتباة وجذب المحيطين بها ولذا فهي لا تتردد في إستخدام كل الوسائل اللائقة والغير لائقة لتحقيق ذلك الهدف كما تتميز تلك الشخصية بالطابع الإغوائي فبداً من نبرة الصوت إلي الضحكة (الملفتة والمتجاوزة) للأعراف المجتمعية وكذلك طريقة اللبس والإكسسوارات والألوان الصارخة وتتميز تلك الشخصية ب





1- ضحالتها وسطحيتها في الحكم على الأخرين ، فهي قد تحكم علي وتقيم كثير من العلاقات في حياتها بشكل أكبر مما في الواقع فتري شخصا معينا صديقاً مقرباً منها في حين أنه يراها شخصا عاديا وترى انها مميزة عند رئيسها في العمل في حين أنه يتعامل معها ككل الأخرين.





2- تستخدم الشخصية التمثيلية seductive appearance الإغواء الجنسي بدرجات متفاوتة من أجل كسب ود الأخرين وهي تشعر بالإرتياح في التعامل مع الرجال أكثر من النساء ولذا فهي تحيط نفسها بدائرة لا تنتهي من المعارف الذكور كما ان تلك الشخصية تجد في النساء الجميلات تهديدا لها فلا تميل إلي الظهور معهن .





3- تعاني تلك الشخصية من ضعف شديد بالثقة بالنفس وغياب لتقدير الذات low self-esteem ولذا فهي تعتمد على مظهرها الخارجي في جذب الأنتباة والحصول علي الثقة بالنفس وهي هنا تقع في صراع شديد فمن ناحية هي تقدم تنازلات للحصول علي رضا الأخرين الذي يشبعها عاطفيا ونفسيا إلا أن هذا الرضا مؤقت ويزول سريعاً مما يضطرها إلي تقديم تنازل جديد من أجل الحصول علي مزيد من الرضا العاطفي والوجداني الذي ينتهي سريعا فتقدم المزيد من التنازلات والملفت للنظر هنا أن تلك التنازلات لا ترتبط بحدود معينة أو اشخاص معينيين بل هي تنازلات مفتوحة ،وإن كانت محسوبة، مع أشخاص كثيرين (يتسم معظم الرجال التي تنجذب لهم الشخصية التمثيلية بأنهم من أصحاب السلطة والمال ضباط، قضاة ،رجال أعمال ، أصحاب مناصب powerful men) وكذلك تنجذب نلك الشخصية إلي الرجال أصحاب الشخصية المؤثرة ممن يتمتعون بدرجة عالية من الثقة بالنفس (رياضيين وفنانين ومشاهيرimpressive men ).





4- تشعر بعدم الارتياح عندما لا تكون مركز الأهتمام فسلوكياتها دائما تبحث عن الاهتمام سواء علي مستوى الوعي او اللاوعي فمثلا إذا نشرت صورة ولم تحصل علي عدد من اللايكات قد تصاب بالحزن والإحباط.





5- تميل تلك الشخصية إلي لفت الإنتباة عن طريق التهديد بالإنتحار أو الإنفصال والهروب وإن كان نادراً أن تتسبب في أذى لنفسها لان الهدف من تلك المحاولات هو جذب الأنتباة وليس فعل الإنتحار أو الهروب كما تتميز تلك الشخصية بالملل الشديد فنظرا لأنها في الأساس شخصية إندفاعية تميل إلي أن تضع نفسها في مواقف عالية الخطورة مثل التعرف علي الأشخاص psychopaths or abusers أو الإندماج مع مجموعات معروفة بنشاطها الأجرامي (مخدرات أو دعارة).





6- تتأثر تلك الشخصية بسهولة بالآخرين وتتميز بسرعة الإيحاء فمن السهل أن تغير مشاعرها تجاه عمل / مشروع إذا رأي من حولها عكس ما تري فبقليل من التأثير يمكنها أن تفقد حماسها لما أرادت أن تفعل ( ويرتبط الإيحاء هنا بالاشياء المحايدة نفسياً أي التي لا تؤثر علي المزاج الإنفعالي عندها مثل العمل / العلاقة مع الأسرة إلا أن الإيحاء ليس له أي تأثير إذا أرتبط بصورتها عن نفسها أو مظهرها أو طريقة جذب الأنتباة إليها).





7- تتميز الشخصية الدراماتيكية التمثيلية بغياب شديد للإحساس بالذنب فهي كرجل التلج يتعامل مع الأخرين ببرود عاطفي علي الرغم من الإندفاعية وحرارة المشاعر التي تظهر على السطح وأقرب صورة توضح لنا حقيقة هذا النموذج هو صورة من يقف في غرفة من المرايا فلا تعكس سوى صورته هو فقط وهكذا هي الشخصية التمثيلية لا تقدم إلا ما يخدم صورتها عند نفسها ويحقق لها مصالح ذاتية دون الشعور بأي ألم أو اذى نفسي قد تسببه للأخرين ، وهي في هذا الإطار تعكس مدي القسوة التي تعرضت لها في تنشئتها فالشخصية التمثيلية هي شخصية أهملت من قبل الأسرة ومن قبل الأب ومعظم من طوروا نمطاً تمثيلياً في حياتهم كانوا ضحايا أباء لم يلتفتوا لهم وأفتقدوا الرعاية والحب والقبول من كل أعضاء الأسرة من الأب والأم والأخوة والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما السر وراء تشكيل تلك الشخصية؟ وما الأسباب التي دفعتها للتشكل بهذة الطريقة ؟