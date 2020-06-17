«تعليم الوادي الجديد» تحصد المركزين السادس والسابع علي الجمهورية في مسابقة الموسوعة واللعبة

الوادي الجديد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، صلاح مرغنى، فى بيان له، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركزين (السادس والسابع) على مستوى الجمهورية بمسابقة الموسوعة واللعبة للعام الدراسي الحالي 2019- 2020 م والتى يتم تنفيذها بإدارة تنمية مادة العلوم وبالتعاون مع توجيه المادة بالمحافظة والإدارات التعليمية.





وقال مرغنى إن المسابقة أسفرت عن فوز التلميذ محمد مصطفى على من مدرسة البستان للتعليم الأساسى بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز السادس على الجمهورية بالمسابقة، فيما حصدت التلميذة منة محمد عبد الرحيم المركز السابع، وكرم وكيل التعليم بالمحافظة الفائزين اليوم بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، وشمل التكريم المشرفين على المسابقة بحضور عادل قناوى موجه العلوم.





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ووجه مرغنى خالص الشكر والتقدير لإدارة الخارجة التعليمية والمشرفين على المسابقة، وذلك لمجهوداتهم المبذولة فى تنمية وصقل مهارات أبنائنا الطلاب والحرص الدائم على تقديم العون لهم.





وفى سياق متصل أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، وذلك فى إطار الاستعدادات للامتحانات والتأكد والاطمئنان على جاهزيتها لانطلاق ماراثون الثانوية العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد لاستقبال الطلاب المتقدمين لخوض الامتحانات التى تنطلق الأحد المقبل 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020.





واطمأن ميرغنى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات والتى تضمن الراحة والسلامة للطلاب، وجميع القائمين بأعمال الامتحانات ووسط جو صحى آمن يضمن سلامة الجميع.





وأشاد "مرغنى" بالتزام الجميع وتركيب مظلات واقية من حرارة الشمس داخل مقار اللجان، وبما يضمن عدم التزاحم بين الطلاب وكذا المسافات المتباعدة داخل كل لجنة امتحانية.