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اقتصاد

مجلس الاحتياطي الأمريكي يعلن استخدام جميع الأدوات لدعم الاقتصاد

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:01 ص
مجلس الاحتياطي الاتحادي
مجلس الاحتياطي الاتحادي
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رويترز
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولات المتحدة جيروم باول لمشرعين اليوم "الأربعاء" إنه مع استبعاد تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام لحين السيطرة على جائحة فيروس كورونا، فإن البنك المركزي سيستخدم ”كامل الأدوات“ المتاحة له لتخفيف الأثر على الأسر والشركات.

وفي تعليقات معدة لشهادة سيدلي بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، قال باول إن الركود يؤثر على الأمريكيين بشكل غير متكافئ، إذ يقع أكبر الضرر على الأمريكيين من أصل أفريقي وأقليات أخرى. والتعليقات متطابقة مع تلك التي قدمها في شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

وقال باول ”إذا لم يجر احتواء التراجع وقلب مساره، فقد يزيد اتساع الفجوات في المتانة الاقتصادية بعد أن كان النمو الطويل الأمد قد حقق تقدما في تضييقها“.

وخصص الكونجرس مساعدات مالية بنحو ثلاثة تريليونات دولار وضخ البنك المركزي ائتمانات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد لتخفيف أثر تداعيات الجائحة عليه.
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