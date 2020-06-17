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منوعات

بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - على الخشاب
ألوان لا تستطيع حصرها، منظر خلاب، بيوت بسيطة ولكن ألوانها تجعلك تشعر بالبهجة كلما تذكرتها، ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، بلاد الذهب، إنها بلاد النوبة التى يمتاز أهلها بإبتسامة تنبع منها الحياة ..فرصدت عدسة صدى البلد جمال أهل النوبة كجمالها.

شاب يعمل بالأعمال اليدوية، يغزل خيوطها الملونة، التي تسحر من يلامسها، مصدر من أهم صادر السياحة فى مصر، أهل النوبة وتعاملهم من يجعلون أى سائح ينجذب للقدوم مرة أخرى، فيما تظل هذه الهدية التذكارية عمرًا عند السائح الذى يقتنيها كرمز من رموز مصر .


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ولم يقتصر الأمر على المعالم فقط بل يعد أهم عامل هو أهلها الذى باتت معاملتهم للسائحين كالعصور القديمة ، حينما كان يتغنى السياح بحشمة المرأة النوبية ، وشهامة الرجل .


بالأشكال الهندسية .. حيث يزين النوبيين بيوتهم بالدوائر والمثلثات ومربعات حتى مربعات الطووب الأحمر التى يتم البناء بها ى المدن بشكل رتيب .
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
بلاد الدهب وعروس النيل.. بالابتسامة شاب من النوبة يقوم بالأشغال اليدوية.. صور
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