AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:18 م
حملة حق الشعب في
حملة حق الشعب في البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهورى

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لاسترداد أراضى أملاك الدولة من المستثمرين الغير جادين حفاظًا على المال العام وذلك فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدًا على هيبة الدولة .

تمكنت الوحدة المحلية بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، من استيرداد 143 فدان من أراضي أملاك الدولة من المستثمرين غير الجادين وذلك بمنطقة البحر الفارغ.

أقرأ أيضًا:

لمخالفتها شروط الترخيص.. ضبط 14 معدية نيلية بكوم حمادة فى البحيرة


وأكد غطاس بأنه تم سحب قطعتي أراض من غير الجادين، وذلك بمنطقة البحر الفارغ بمساحة ١٤٣ فدان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ووضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة" علمًا بأنه سيتم استرداد باقي القطع بشكل دوري من الغير جادي

وأكد رئيس مجلس ومدينة وادي النطرون، أنه سيتم استرداد باقي القطع بشكل دوري من غير الجادين بجميع أنحاء دائرة المركز

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضي من غير الجادين في دفع مستحقات الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون
حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون
حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون
حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون
حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون
حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. وزير الزراعة يتفقد مشروعات الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان في وادي النطرون والنوبارية

ترشيحاتنا

بعد واقعة التنمر.. صورة جديدة لـ شريف منير برفقة بناته وزوجته وحفيدته

أستاذ صحة عامة: لا خوف من كورونا حال إرتداء الكمامة.. فيديو

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء

مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة

تحليل يكشف زواج ملك إيرلندي من شقيقته أو والدته وإنجابها منه.. تفاصيل

حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة