حق الشعب.. استرداد 143 فدانا من المستثمرين غير الجادين في وادى النطرون

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لاسترداد أراضى أملاك الدولة من المستثمرين الغير جادين حفاظًا على المال العام وذلك فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدًا على هيبة الدولة .

تمكنت الوحدة المحلية بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، من استيرداد 143 فدان من أراضي أملاك الدولة من المستثمرين غير الجادين وذلك بمنطقة البحر الفارغ.

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وأكد غطاس بأنه تم سحب قطعتي أراض من غير الجادين، وذلك بمنطقة البحر الفارغ بمساحة ١٤٣ فدان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ووضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة" علمًا بأنه سيتم استرداد باقي القطع بشكل دوري من الغير جادي

وأكد رئيس مجلس ومدينة وادي النطرون، أنه سيتم استرداد باقي القطع بشكل دوري من غير الجادين بجميع أنحاء دائرة المركز

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضي من غير الجادين في دفع مستحقات الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.