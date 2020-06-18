وائل عبد العزيز ونجيب ساويرس ورانيا محمود ياسين.. مشاهير دعموا محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد شخصية أحمد زكي وقالوا إنه الأنسب

وائل عبد العزيز: الأصلح لتقديم أحمد زكي

نجيب ساويرس: رمضان ممثل جامد

ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا بعد أن أعلن محمد رمضان منذ ايام قليلة عن تقديمه مسلسل عن الفنان الراحل أحمد زكى، وحرص عدد من الفنانين على دعم محمد رمضان ورأوا أنه الأنسب لتجسيد الشخصية.

ونرصد من خلال هذا التقرير تعليقاتهم:

وائل عبد العزيز

نشر الفنان وائل شقيق ياسمين عبد العزيز تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكى فى مسلسل الامبراطور.

وقال وائل : "محمد رمضان الأصلح لتقديم شخصية الراحل أحمد زكى .. مش شايف حد غيره الصراحة".

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وتلقى وائل عديدا من التعليقات التى تؤيد رأيه فى تقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكى.

نجيب ساويرس

نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدات جديدة.

وأظهرت التغريدات، ردوده على متابعيه، بشأن موقفه من تجسيد الفنان محمد رمضان للفنان الراحل أحمد زكي.

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وجاءت ردود نجيب ساويرس على متابعيه الذين رفضوا تجسيد محمد رمضان لحياة الراحل أحمد زكي، كما يلي:

"لا، لأن أنا قابلت أحمد زكي كتير واعرف شخصيته ومحمد فيه كتير منه وممثل جامد، الموضوع ملوش دعوة بصداقتى ولا رأيى فى عمر طاهر و لا أى خلاف ".

"هتبقى صعبة جدا ما بين البيه البواب و السادات ....لكن انا بتمنى" للبرنس "التوفيق".

رانيا محمود ياسين

وعبرت رانيا محمود ياسين عن رغبتها في أن يجسد الفنان محمد رمضان، السيرة الذاتية للفنان القدير الراحل أحمد زكي، عبر مسلسل الإمبراطور، وذلك بحكم معرفتها بالأخير.

وكتبت رانيا: "عايزة اقول حاجة بحكم معرفتي الشخصية بالراحل العظيم احمد زكي، اللي كان بمثابة خالي، محمد رمضان هو افضل من يجسده".

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ونال المنشور تفاعلا من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "كلام صح، كفايه انه بيحبه وواخده مثل اعلى و اكيد هيجتهد جدا وهينجح" و"ممكن محمد رمضان يكون فيه مقاييس كتير قريبه من احمد زكي" و"والافضل أن يكون الفيلم عن حياته فيلما تسجيليا" و"بصراحة إن محمد رمضان عنده كاريزما عاليه وفنان شاطر جدا ربنا يوفقه".