مصري يحصل على 185 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات أحد العاملين المتأخرة وديا، وبلغت إجمالها 43 ألف ريال سعودي، أى ما يوازى 185 ألف جنيه مصري تقريبا.





وكان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة أحد العاملين بشركة مقاولات بالرياض لحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.





وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات العامل وعمل تأشيرة خروج نهائي له ، وأفادت الشركة بإمكانية دفع المستحقات مع عدم القدرة على إصدار تأشيرة خروج له نظرا لتوقف خدمات الشركة.





وتعهد مكتب التمثيل العمالي بإنهاء إجراءات تأشيرة خروج العامل بعد استلام مستحقاته وقامت الشركة بتسليم مستحقات العامل والتى بلغت 43000 ريال وقام المكتب بالتنسيق مع الشئون القنصلية بالسفارة بإنهاء إجراءات استخراج تاشيرة خروج للعامل حتى يتسنى له العودة إلى أرض الوطن.