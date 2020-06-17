لن أعود.. شوارزنيجر يهجر الجيم بسبب عدم ارتداء الناس لأقنعة الوجه

ذكر موقع TMZ الامريكي أن الممثل والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر قد غادر صالة الألعاب الرياضية المفضلة لديه بعد أن لاحظ أن المترددين عليها هناك لا يرتدون أقنعة الوجه، وفقا للإجراءات الاحترازية المعلنة في الدولة لمكافحة وباء كورونا .





ووفقًا للموقع، ركب نجم هوليوود البالغ من العمر 72 عامًا دراجة ذهبية ، لكنه قرر عدم الدخول بعد رؤية رياضيين دون أقنعة للوجه، والتي قالت منظمة الصحة العالمية إنها تساعد في وقف انتشار فيروس كورونا





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وأبلغ الموظفون في صالة الألعاب الرياضية لاعب كمال الأجسام الشهير أنه لم يُطلب من الأشخاص ارتداء الأقنعة إلا عند دخولهم المبنى وفي المناطق المشتركة.





وقال شوارزنيجر إنه لن يعود إلى صالة التدريب مرة أخرى حتى يرتدي الناس الأقنعة أو حتى يطور العلماء لقاحًا ضد فيروس كورونا.





ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اعلن خلاله خبراء الصحة في الولايات المتحدة إن البلاد تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، بعد اكتشاف حالات جديدة متزايدة في العديد من المدن بعد أن رفعت السلطات الأمريكية القيود الأمنية.





وقال ويليام شافنر، الأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، في مقابلة مع CNBC: "نحن منفتحون في جميع أنحاء البلاد، لكن الكثير من الناس ليسوا بعيدون عن المجتمع، والكثير لا يرتدون أقنعة".





وشدد شافنر على أن الناس بحاجة إلى اليقظة لأن الموجة الثانية يمكن أن تستنفد النظام الطبي في البلاد.





وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة تعاني من تفشي فيروس كورونا تصل الى 2.2 مليون ولديها أعلى عدد من الوفيات بسبب المرض وصل الى 119000.





ومع ذلك، فإن معدل الوفيات في الولايات المتحدة أقل بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأوروبية الرئيسية.



