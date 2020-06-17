رئيس مدينة الخانكة: إزالة المنزل المتسبب فى انتشار الخفافيش بعد التواصل مع الورثة.. فيديو

أكد العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة أن المنزل الذي ظهر به الخفافيش كان حاصل على قرارهدم مؤكدا أنه نظرا لكثرة الورثة سبب تأخير قرار الهدم.





وأضاف كشك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه بمجرد أن علمت بالموضوع ارسلت لجنة من الادارة الهندسية وشئون البيئة ورايت الخفافيش المتواجدة وبلغت الطب البيطري والادارة الصحية للتعامل مع الموقف.





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وتابع رئيس مدينة الخانكة أنه تواصلنا مع المحافظ ومع وزير الزراعة مؤكدا أنه سيكون هناك غلق لجميع المنافذ والفتحات والأبواب وتم تجهيز عدد كبير من شكائر الجير.





وأشارالعميد خالد كشك غلى أنه سنتواصل مع الورثة للعمل على إزالة المنزل والقضاء على الخفافيش.



