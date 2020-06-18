لضمان عدم التزويغ.. استحداث لجنة لمراقبة العاملين خلال البعثات والمنح الخارجية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذي وافق عليه في جلسات سابقة وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.





ويضع هذا القانون تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، تختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.





ويحدد القانون الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.



