AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لضمان عدم التزويغ.. استحداث لجنة لمراقبة العاملين خلال البعثات والمنح الخارجية

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذي وافق عليه في جلسات سابقة وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

ويضع هذا القانون تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، تختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.

ويحدد القانون الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

ويأتي القانون الجديد بعدما كشف الواقع العملي عن وجود ثغرات ومشكلات عملية في شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين في ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم إيضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.

ومن هذا المنطلق كان لزامًا على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 مشروع قانون و6 قرارات جمهورية.. ننشر جدول جلسات النواب الأسبوع المقبل

البرلمان يستأنف جلساته الأحد بأخذ الرأي النهائي على 6 قوانين

البرلمان يناقش تشريعا بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

الحبس و10 آلاف جنيه غرامة.. البرلمان يستعد لإقرار قانون الأمراض المعدية.. ويأخذ الرأي النهائي في 6 قوانين الأسبوع المقبل

ماهى شروط القبول فى البعثات والمنح الدراسية.. القانون يجيب

قانون الشيوخ والموازنة العامة.. على مائدة نواب البرلمان اليوم

ترشيحاتنا

يتناولون العشاء.. المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. شاهد

نشأت الديهي لـ أبو تريكة: "كرداسة اللي انت منها قد قطر 4 مرات"

منشور جديد.. أحلام تؤكد عداوتها لـ أصالة

هي دي مصر.. رسالة مرتضى منصور لـ أحمد موسى على الهواء بعد عودة المحتجزين من ليبيا

لقطات مخيفة.. سيدة تتفاجأ بـ شبح قطتها المتوفاة منذ عام

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة الموت.. إصابة نائب كويتي بكورونا داخل قاعة البرلمان تفزع المسئولين

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة