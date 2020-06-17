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حوادث

قياس الحرارة والالتزام بالكمامة أبرز إجراءات مجلس الدولة بالمنصورة لمواجهة كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:25 م
مجلس الدولة بالمنصورة
مجلس الدولة بالمنصورة
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كتب محمد زهير
حرصت ادارة مجلس الدولة ، علي استقبال المواطنين تدريجيا ، وذلك في مختلف الدوائر ، بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالمنصورة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الامانة العامة لمجلس الدولة علي توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة ، فيما نظم العاملون بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضون مع الالتزام بالتباعد.
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