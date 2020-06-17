قياس الحرارة والالتزام بالكمامة أبرز إجراءات مجلس الدولة بالمنصورة لمواجهة كورونا

وعقم عدد من العاملين بمقر

مجلس الدولة بالمنصورة

، منصات القضاء بقاعات

المحاكم المختلفة

، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الامانة العامة لمجلس الدولة علي توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة ، فيما نظم العاملون بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضون مع الالتزام بالتباعد.