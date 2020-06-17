لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: قرار تعليق البناء 6 أشهر جاء تحقيقا للتوجيهات العامة





وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الرئيس يوجه السياسية العامة؛ عندما يشعر ان هناك آفة فى المجتمع، ويجب العمل على إصلاحها.





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وتابع رئيس لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القرار الإداري الذي صدر من وزير التنمية المحلية جاء تحقيقا للتوجيهات العامة بتعليق البناء لمدة 6 أشهر، جاء مقتضبا، من فقرة واحدة، ولكن يجب أن يتبع هذا القرار عددمن الإجراءات؛ للتوضيح.



وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن قرار وقف رخص البناء لمدة 6 أشهر في عدد من المحافظات، يجب أن يتبعه تعريف ما معني "العاصمة الكبيرة" التي يتم وقف البناء.



