لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: قرار تعليق البناء 6 أشهر جاء تحقيقا للتوجيهات العامة

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يجب أن نصحح بعض الامور للمواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لم يصدر قرارا للمحافظين بالتعامل مع مخالفات البناء، ولكن وزير التنمية المحلية هو من أصدره.
وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الرئيس يوجه السياسية العامة؛ عندما يشعر ان هناك آفة فى المجتمع، ويجب العمل على إصلاحها.
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وتابع رئيس لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القرار الإداري الذي صدر من وزير التنمية المحلية جاء تحقيقا للتوجيهات العامة بتعليق البناء لمدة 6 أشهر، جاء مقتضبا، من فقرة واحدة، ولكن يجب أن يتبع هذا القرار عددمن الإجراءات؛ للتوضيح.
وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن قرار وقف رخص البناء لمدة 6 أشهر في عدد من المحافظات، يجب أن يتبعه تعريف ما معني "العاصمة الكبيرة" التي يتم وقف البناء.
وقال رئيس لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك قناعة داخلية لدى المواطنين مثل الاعتماد على المعامل العلمي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يعتمد على الكثافة السكانية.