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برلمان

بعد التعديل الجديد.. يجوز للطلاب المفصولين من الكليات العسكرية استكمال دراستهم مدنيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:42 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وذلك باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور. 

ويسمح القانون الجديد للطلاب المتعثرين فى الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة، سواء لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، لاستكمال دراستهم فى الكليات المصرية المناظرة فى تخصصى الهندسة والطب وفقًا للنظم المقررة بها. 

جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة. 

وفي ضوء حرص القوات المسلحة على حسن اعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتيًا من التخصصات التي في حاجة إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري. 
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