نقيب الفلاحين: توفير الدعم المالي للمزارعين سيحفزهم على التحول إلى الري الحديث

أشاد الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بمبادرة الحكومة بتوفير قروض للمزارعين لتشجيعهم على التحول من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة.









وقال "أبو صدام"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن توفير الدعم المالي للمزارعين سيحفزهم على التحول إلى الري الحديث لأن عدم توفر سيولة مالية كان السبب الرئيسي في تعثر المزارعين في التحول إلى الري بالطرق الحديثة.









وأضاف أن الري بالطرق الحديثة له فوائد عديدة، أهمها توفير المياه، لا سيما أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائي، وبات من الضروري تغيير نظام الري بالغمر الذي يهدر مليارات الكيلومترات المكعبة من المياه ويضعف جودة الثمار ويمنع الحصول على إنتاجية عالية.









وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الري بالطرق الحديثة يوفر المياه ويزيد الإنتاجية ويقلل من استخدام المستلزمات الزراعية، مما يزيد العائد الاقتصادي للمزارع وينتج منتجا ذا جودة عالية يصلح للتصدير لمعظم دول العالم.











وأوضح عبد الرحمن أن توفير القروض سوف يمكن المزارعين من تغيير نظم الري بأنفسهم، مما يسرع عملية التحول ويتيح للمزارع اختيار طريقة الري المناسبه له ولطبيعة أرضه وإمكانياته.









