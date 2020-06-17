وزيرة الهجرة توضح ما حدث مع المواطن المصري العالق بمدينة سيئون اليمنية ..فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، إن هناك مجموعة من المصريين طالبوا بالعودة من اليمن كما أننا ليس لدينا بعثة دبلوماسية في اليمن وبالتالي تقوم سفارتنا في الرياض بتسجيل المواطنين الراغبين في العودة الى مصر من اليمن .









وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن عودة المصريين كان بالاتفاق مع السلطات اليمنية وذالك بسبب قدوم طائرة من اليمن لإعادة اليمنيين من مصر وطلبنا منهم عودة المصريين علي هذه الطائرة .





وأوضحت نبيلة مكرم ،: أننا قمنا بتجميع المصريين في عدن وهذا كان شرط الطيران اليمني كما ان هناك استغاثة وصلت إلينا من مواطن مصري عالق بمدينة سيئون اليمنية وحالة الصحية صعبة .









وتابعت : أننا قمنا بالتواصل مع هذا المواطن وقمنا بالتنسيق مع الطيران المدني اليمني وقامت طائرة بالذهاب الى مدينة سيئون وقامت بجلب المواطن إلى مدينة عدن .









واستكملت : أن مدينة سيئون تبعد عن مدينة عدن بمساحة 800 كيلو متر واكدت ان هذه المجموعة من المصريين وصلت أول أمس .



