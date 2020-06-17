بعد اقتحام مسلحين لشقته.. النيابة: رصاصة خرطوش أصابت قتيل الوراق في الرأس من مسافة قريبة

كانت الاجهزة الأمنية تلقت بلاغا أفاد بقيام مسلحين بإقتحام شقة سكنية بمنطقة الوراق، وإدخال الزوجة والأطفال لإحدى الغرف، ومن ثم

قتل الزوج

في الصالة وفروا هاربين.