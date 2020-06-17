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تعليم

إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا لرفع كفاءة وتأهيل الطلاب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:59 م
الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى
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أحمد على
أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن قرار مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا.

ومن جانبه أكد  الدكتور مجدى سبع أن إنشاء الكلية بالجامعة يعد إضافة جديدة ويسهم فى إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب .

وأشار إلي إدخال تخصصات جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل تخصص الذكاء الاصطناعى الذى يدرب الآلة على القيام بوظائف غير تقليدية.

وجاء ذلك في اطار اتجاه الدولة نحو الاعتماد على طرق جديدة لنظام التعليم تراعى مستجدات العصر التكنولوجي ، خاصةً أن جامعة طنطا تخدم جميع محافظات الدلتا. 

وأشار "سبع" ان مجلس إدارة الجامعة بصدد اتخاذ واستكمال اجراءات الإنشاء للكلية لسرعة بدء الدراسة بها.
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